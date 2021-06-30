Гватемала получит очередную партию "Спутника V" в ближайшие дни

МЕХИКО, 30 июня. /ТАСС/. Крупная партия вакцины от коронавируса "Спутник V" российского производства должна поступить в Гватемалу в ближайшее время. Об этом объявил во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел центральноамериканской республики Педро Броло, говоря об итогах своего визита в Москву на минувшей неделе.

"Я провел встречу с представителем Российского фонда прямых инвестиций [РФПИ] Владимиром Примаком, - сказал он. - Мы выразили нашу озабоченность и подчеркнули неотложность получения более крупных партий [вакцины] <...>. Они подтвердили отправку 400 тыс. доз вакцины "Спутник V" в конце текущей недели". Трансляция выступления Броло велась в Twitter правительства республики.

По данным газеты Prensa Libre, Гватемала внесла оплату в размере 50% за 16 млн доз вакцин "Спутник V", однако к настоящему времени получила только 150 тыс. доз. Российский препарат власти центральноамериканской республики зарегистрировали в феврале.

К настоящему времени в Гватемале было лабораторно подтверждено более 292 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 9 147 инфицированных пациентов, 264,4 тыс. выздоровели. В ходе прививочной кампании власти использовали более 925 тыс. вакцин от коронавируса. Первую дозу получили 767,3 тыс. человек, обе - почти 158 тыс.