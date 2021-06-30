В Магаданской области продлили режим повышенной готовности из-за пандемии

ТАСС, 30 июня. Исполняющий обязанности губернатора Магаданской области Юрий Бодяев в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой продлил режим повышенной готовности в регионе до 31 июля. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Введенный 18 марта 2020 года режим подразумевает необходимость соблюдать режим самоизоляции и не покидать дом без необходимости. Его действие истекало 30 июня.

"Действие мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Магаданской области продлено до 31 июля 2021 года", - сообщили в правительстве.

За время пандемии в области зарегистрировали более 8,8 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из общего числа заразившихся более 8,5 тыс. человек вылечились, 117 умерли. Сейчас в регионе проходит массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Область входит в число лидеров по стране по объему вакцинации - выполнено около 50% плана иммунизации населения. Дефицита вакцины нет.