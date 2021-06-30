Дальневосточный медицинский госуниверситет увеличил число бюджетных мест

ХАБАРОВСК, 30 июня. /ТАСС/. Дальневосточный государственный медицинский университет увеличил с 439 до 454 количество бюджетных мест, сообщил ТАСС ректор вуза Константин Жмеренецкий.

"Будут набраны на первый курс по бюджету в этом году 454 студента, из них 390 на направления "Лечебное дело" и "Педиатрия". Количество бюджетных мест увеличено на 15 по студентам для удовлетворения потребности в кадрах здравоохранения прежде всего в Хабаровском крае и в других регионах, а по ординаторам - на 30", - сказал Жмеренецкий.

Бюджетные места также открыты по направлениям "Стоматология", "Фармация", "Медицинская биохимия", "Клиническая психология", "Социальная работа", сказал ректор. "Университет набирает достаточное количество целевиков. На "Лечебное дело" - 70% целевых мест, на "Педиатрия" - 75%, еще на несколько направлений - в пределах трети от общего количества. Целевиков в общем будет около 60% по всем специальностям", - сказал Жмеренецкий. Он сообщил, что в 2022 году университет выпустит около 500 специалистов, в 2023 - более 600.

По данным администрации Хабаровска, прием абитуриентов по программам высшего образования в Хабаровском крае проводят 14 вузов. В 2021-2022 учебном году в них предусмотрено 5 683 бюджетных места - на 11% больше, чем в прошлом году. Больше студентов-бюджетников будет зачислено и в Тихоокеанский государственный университет, Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Хабаровский государственный институт культуры. Из-за коронавируса приемная кампания идет в дистанционном режиме - документы можно подать через портал "Госуслуги", есть возможность сделать это и лично.

Дальневосточный медицинский госуниверситет сейчас выпускает ежегодно 450 врачей и провизоров, 3,5 тыс. специалистов с высшим и 600 со средним профобразованием повышают свою квалификацию. Университет готовит также кадры для Якутии, Камчатки, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей. Созданы базовые кафедры в Еврейской автономной и Магаданской областях.