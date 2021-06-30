В Туве прекратили работу детских лагерей после вспышки коронавируса

ТАСС, 30 июня. Работа детских лагерей в Туве прекращена после вспышки коронавирусной инфекции в одном из них. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства республики.

Вспышка произошла в лагере "Байлак". По данным СК, с 11 июня к педиатру обращались 35 детей с различными жалобами - на боли в горле, насморк, головную боль и кашель. Но врач не принял мер по изоляции детей, не поставил в известность родителей, Минздрав и Роспотребнадзор.

"На экстренном совещании принято решение о досрочном прекращении деятельности всех детских оздоровительных лагерей, работающих на территории республики. Соответственно, второй и третий сезоны не будут принимать детей", - сообщили в пресс-службе.

Со среды будет организована транспортировка детей домой. Также будет организован возврат денег родителям за приобретенные путевки, для них будет работать горячая линия.

"Число детей, заразившихся коронавирусом в лагере "Байлак", растет. Рисковать больше нельзя. Халатность некоторых работников привела к групповому заболеванию опасным вирусом до 42 случаев. Теперь приоритетная задача - выздоровление заболевших детей и недопущение дальнейшего распространения инфекции среди контактных лиц. Поручил ответственным лицам проработать все организационные вопросы, вывезти отдыхающих из лагерей и срочно принять все профилактические меры", - процитировали в пресс-службе врио главы Тувы Владислава Ховалыга.

На 29 июня в Туве работали 165 оздоровительных лагерей, где отдыхал 7 521 ребенок. Из них загородных лагерей 17.