В Сент-Китсе и Невисе выявили штамм коронавируса "Лямбда"

ГАВАНА, 30 июня. /ТАСС/. Первый случай заражения штаммом коронавируса "Лямбда" выявлен на территории Сент-Китса и Невиса. Об этом во вторник сообщает местная газета The Ovserver со ссылкой на заявление властей островного государства.

Отмечается, что в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой правительство ввело карантин на острове Сент-Китс до 11 июля. Все массовые собрания, включая вечеринки и другие общественные мероприятия, отменены. Вход на пляжи запрещается, действие лицензий на продажу спиртных напитков приостановлено, а все бары, магазины алкоголя и ночные клубы будут закрыты. На острове Невис не предполагается вводить жесткий карантин, но будет действовать комендантский час.

На данный момент на территории карибской страны с населением около 53 тыс. человек зафиксировано 439 случаев заражения коронавирусом, от последствий инфекции умерли три человека.

Штамм SARS-CoV-2 "Лямбда" впервые был выделен в Перу в конце лета прошлого года. До появления индийской разновидности коронавируса на этот штамм приходилось большинство заражений в Перу и около трети новых случаев COVID-19 в Аргентине и Чили. В его геноме присутствует набор из восьми ключевых мутаций, предположительно повышающих заразность вируса.