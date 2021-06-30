Эксперт: промедления в вакцинации создают условия для появления новых штаммов коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Слишком медленное проведение вакцинации населения различных стран от коронавируса создает благоприятные условия для появления и быстрого распространения новых, более заразных его разновидностей. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил во вторник инфекционист из Университета Огасты (штат Джорджия) Роджер Макартур.

Говоря о том, с какой скоростью в будущем будут появляться и распространяться новые разновидности данного вируса, эксперт отметил: "Все зависит от того, как быстро мы будем вакцинировать людей. Если мы будем действовать медленно, если будут районы, где охват вакцинацией, скажем, меньше 20%, думаю, распространение будет очень, очень быстрым". "С другой стороны, если говорить о районах, где охват вакцинацией составляет 60%, где снижается число случаев [заражения], продолжают в некоторой степени соблюдать нормы социального дистанцирования, там, я думаю, быстрого распространения не будет", - сказал профессор.

Инфекционист допустил, что в отдельных случаях распространение новых разновидностей вируса, в том числе штамма "Дельта", может потребовать повторной вакцинации. Могут понадобиться препараты, специально разработанные против отдельных мутаций. "Да, я думаю, что такая вероятность определенно есть. Эту тему активно обсуждают, - подчеркнул специалист. - Мы пока не знаем, какую именно форму это примет - будет ли это просто еще одна доза уже полученной вакцины или это будет новая вакцина, возможно доза, специально нацеленная на один или более быстро распространяющиеся варианты, в том числе "Дельта".

Что защитит от штамма "Дельта"

По мнению Макартура, штамм "Дельта" вскоре станет основным по крайней мере в ряде государств. "Я думаю, что так и будет в некоторых странах или как минимум в некоторых частях ряда стран", - отметил эксперт. "Это зависит от того, как быстро осуществляется вакцинация, там, где это происходит медленно, думаю, почти точно разновидность "Дельта" станет преобладающей", - констатировал Макартур. "Думаю, это произойдет очень быстро", - добавил специалист.

"По всей видимости, вакцинация - по крайней мере две дозы вакцин от Pfizer ("Пфайзер") или Moderna ("Модерна") и практически точно вакцинация "Спутником" - дает 95-процентную защиту от разновидности "Дельта" и почти 100-процентную защиту от тяжелого течения заболевания и госпитализации", - отметил Макартур. Он констатировал, что в штате Калифорния, к примеру, где быстро распространяется штамм "Дельта", госпитализация требуется "тем, кто не был вакцинирован". Вместе с тем эксперт отметил, что лишь одна доза вакцины дает меньшую защиту.

Инфекционист напомнил, что в Калифорнии сейчас на штамм "Дельта" приходится около 20% новых случаев заражения коронавирусом. Вместе с тем в штате Джорджия, как отметил Макартур, штамма "Дельта" пока почти нет, преобладающим по-прежнему является штамм "Альфа". Он был первоначально обнаружен в Великобритании.

Макартур констатировал, что разновидность коронавируса "Дельта" является наиболее заразной из тех, которые к настоящему времени зафиксировали. "Согласно имеющимся оценкам, она на 50% или даже на 60% более заразна, чем вариант "Альфа", который в свою очередь более заразен, чем первоначальная разновидность SARS-CoV-2", - пояснил эксперт.

Почему не вакцинируются

Макартур отметил, что в Джорджии, где он работает, охват вакцинацией, к примеру, пока не является достаточным. Рассуждая о том, по каким причинам люди избегают прививки, эксперт сказал: "У разных людей есть различные причины. Думаю, люди в целом не очень хорошо оценивают или сопоставляют опасность тяжелого течения заболевания, если не вакцинироваться, и редко возникающих побочных эффектов при применении вакцины".

"Многие, вероятно, изменили свои привычки и избегают общественных мест, думаю, это плохая идея", - продолжил профессор. Он отметил, что добровольное заключение дома во время пандемии в качестве альтернативы вакцинации может быть "тяжелым для душевного здоровья".

"Я также видел тех, кто считает, что раз они прожили уже 15 месяцев, не заразившись, то они будут продолжать действовать прежним образом и ожидать, что им повезет. Это не лучшая стратегия. Вакцины чрезвычайно безопасны. Побочные эффекты очень, очень редки", - добавил специалист. Как он отметил, тем, кто имеет возможность вакцинироваться, "по-настоящему повезло".