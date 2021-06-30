Освоение дальневосточных гектаров в Бурятии начали на 48 участках

УЛАН-УДЭ, 30 июня. /ТАСС/. Жители Бурятии начали освоение 48 земельных участков по программе "Дальневосточный гектар". Об этом сообщил в среду на очередной сессии Народного Хурала (парламента) Бурятии глава республики Алексей Цыденов.

"97% получателей дальневосточного гектара - жители Бурятии. По 48 участкам начато освоение. Всего поступило более 5,6 тыс. заявлений о предоставлении земельных участков по программе, заключено 1,9 тыс. договоров безвозмездного пользования участками общей площадью более 2,4 тыс. га", - сообщил Цыденов.

Как правило, участники программы оформляют землю для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, сенокосных угодий и реализации туристических проектов. Освоение началось на территории Заиграевского, Закаменского, Кяхтинского, Прибайкальского, Селенгинского, Тарбагатайского, Хоринского и Баунтовского эвенкийского районов.

Всего, по словам Цыденова, в программу включено одна треть территории республики, или 12 млн га.

"С 1 августа 2020 года земельный участок по программе может получить любой житель России. От жителей других регионов поступило 211 заявлений, с 51 заключено соглашение на освоение в общей сложности 77 га", - отметил Цыденов.

Президент России Владимир Путин 3 ноября 2018 года подписал указ о переходе Республики Бурятия и Забайкальского края из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). С 1 августа 2019 года в этих регионах начали предоставлять землю по программе "Дальневосточный гектар" для местных жителей, с 1 февраля 2020 года право бесплатно оформить участок в этих субъектах РФ получили все жители ДФО, а с 1 августа 2020 года - жители остальных регионов России.