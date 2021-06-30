Мурашко предложил странам ШОС обмениваться штаммами коронавируса для изучения

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что приоритетными мероприятиями в сотрудничестве стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) сегодня должны стать обмен информацией об эффективности вакцинных препаратов, а также обмен штаммами коронавирусной инфекции для их изучения и быстрого реагирования.

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"С появлением новых штаммов коронавируса высокую важность имеет мониторинг распространения и исследование их свойств, в первую очередь в отношении эффективности вакцин и приобретенного иммунитета в ответ на "базовый" вариант. Предлагаю сделать это одним из приоритетов в сотрудничестве стран ШОС, учитывая нашу географическую сопряженность. При этом сотрудничество должно включать не только обмен информацией, включая информацию об эффективности применяемой медикаментозной терапии, но и, что очень важно для быстрого реагирования и принятия превентивных мер - обмен штаммами COVID-19", - сказал он на встрече министров здравоохранения государств - членов ШОС.

Еще одной важной темой сотрудничества является определение необходимых параметров ревакцинации как привитых, так и переболевших COVID-19. По словам министра, это может быть реализовано только в продолжительных наблюдательных исследованиях, в том числе и с учетом циркуляции новых вариантов. "Здесь одну из ключевых ролей должны сыграть масштабность исследований и сбор статистики, и это также может стать одной из точек нашего с вами продуктивного сотрудничества", - отметил Мурашко.

Глава Минздрава также заявил, что пандемия практически во всех странах обусловила негативные демографические тенденции - снижение ожидаемой продолжительности жизни и избыточную смертность. "Неосуществленные профилактические мероприятия и недополученная медицинская помощь уже сейчас ухудшают показатели по многим неинфекционным заболеваниям", - сказал он.

"Важно в наших странах сохранить эти ценности, развивать культуру ответственного отношения к своему здоровью. Все это в конечном итоге должно привести к нашей общей цели - обеспечению устойчивости систем здравоохранения государств - членов ШОС", - добавил Мурашко.

Борьба с коронавирусом в РФ

В России на пике пандемии было развернуто 279 тыс. коек, что практически в пять раз больше, чем исходное количество, напомнил министр. В период максимального подъема заболеваемости COVID-19, который был в стране в декабре 2020 года, помощь была оказана одновременно 1,3 млн человек. "В мае 2021 года у нас оставалось задействованными всего лишь 100 тыс. инфекционных коек. Однако третья волна вынудила нас увеличивать их количество и в настоящее время у нас развернуто 175 тыс. коек. При этом 100 тыс. коек возвращены к оказанию плановой помощи", - сказал Мурашко.

На пике заболеваемости для оказания помощи было одномоментно задействовано около 550 тыс. медицинских работников. В оказании медицинской помощи пациентам с ковидом принимали участие более 1 млн медиков. "Пандемия призвала в строй не только действующих, но и будущих врачей: к помощи в медицинских организациях было привлечено более 20 тыс. волонтеров-медиков", - добавил он.

"Однако, переломным моментом развития эпидемиологической ситуации в мире стал перевод "неуправляемой" инфекции в "управляемую". Это стало возможно благодаря разработке средств специфической профилактики коронавируса - конечно же, я веду речь о вакцинах. С 18 января 2021 в РФ началась масштабная массовая вакцинация населения. Вакцинация проводится во всех 85 субъектах Российской Федерации. Для иммунизации населения организованы также мобильные прививочные пункты", - заключил Мурашко.