Власти Ямала ограничили въезд для непривитых от коронавируса

ТАСС, 30 июня. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) обязали невакцинированных от коронавируса и тех, кто без антител, по прибытии в регион предоставлять отрицательный ПЦР-тест. Такую же справку необходимо будет предоставить при выходе на работу местным жителям, которые покидали округ на пять и более дней, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО в среду.

"В ЯНАО усилили меры предотвращения распространения коронавируса. Жители Ямала, покидающие округ более чем на пять дней, должны предъявить работодателю отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, выполненный не позднее трех дней до выхода на работу. <...> Невакцинированным гражданам при въезде на территорию Ямала необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, который выполнен и получен не более, чем за три дня до прибытия в округ", - говорится в сообщении.

Справку не нужно предоставлять вакцинированным гражданам, у которых есть соответствующий сертификат, и тем, у кого есть документ о наличии антител класса G. Также исключение составляют северяне, проживающие на территории округа, и несовершеннолетние.

Кроме того, региональные власти рекомендовали работодателям привлекать на работу вахтовым методом вакцинированных граждан и имеющих сертификат об этом.

Требования вступают в силу с 3 июля.

Сейчас в регионе первым компонентом вакцины привились почти 105 тыс. человек, прошли полный курс вакцинации около 86 тыс. северян.