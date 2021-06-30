К 1 сентября планируют привить от коронавируса около половины населения Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Власти Крыма запланировали до 1 сентября вакцинировать от коронавируса более 900 тыс. человек, сообщил в среду на оперштабе региона замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский. Это около 48% населения региона.

"У нас существует для каждой медицинской организации свой план, чтобы мы 909 тыс. человек привили к 1 сентября. На сегодняшний день общий показатель выполнения по Республике Крым составляет почти 40%", - сказал Лясковский, отметив, что темпы вакцинации в республике сейчас практически в два раза ниже, чем среднероссийские.

Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко уточнил, что в регион поступили более 350 тыс. доз вакцины от коронавируса, привиты первым компонентом - свыше 314 тыс. человек.

22 июня из-за роста заболеваемости в Крыму вновь ужесточили ограничения, введенные из-за пандемии. Рекомендовано вакцинировать от коронавируса работников сфер туризма и услуг. До 1 сентября запретили ночную работу заведений общепита, кроме обслуживания навынос и доставки, проведение развлекательных мероприятий. В Симферополе и Симферопольском районе, Ялте и Алуште запретили дискотеки, караоке-клубы, кальянные, ночные клубы. Ограничили продажу билетов в театрах и кинотеатрах из расчета более чем 50% от вместимости залов. Также запретили проведение выпускных вечеров.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Крыму выявили более 48 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 43 тыс. человек, умерли около 1,5 тыс. человек.