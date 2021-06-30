Британский и индийский штаммы коронавируса выявили в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Эпидемиологическая ситуация в Крыму, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции, характеризуется смешанным циркулированием ряда штаммов, в том числе британского и индийского. Об этом в среду на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавирусной инфекции сообщила главный государственный санитарный врач по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

"По результатам секвенирования на территории Республики Крым выделяются как традиционные штаммы новой коронавирусной инфекции, так и штаммы, вызванные британским, индийским вирусами. Идет смешанное циркулирование", - сказала Пеньковская. Она добавила, что в этих условиях соблюдение санитарных ограничений, принятых властями полуострова, является обязательным.

По словам Пеньковской, в регионе фиксируют высокий уровень распространения коронавируса в возрастной группе 18-27 и 30-49 лет. "Поражено работоспособное население. Ковид молодеет", - отметила Пеньковская.

22 июня из-за роста заболеваемости в Крыму вновь ужесточили ограничения, введенные из-за пандемии. Рекомендовано вакцинировать от коронавируса работников сфер туризма и услуг. До 1 сентября запретили ночную работу общепита, кроме обслуживания навынос и доставки, проведение развлекательных мероприятий. В Симферополе и Симферопольском районе, Ялте и Алуште запрещены дискотеки, караоке-клубы, кальянные, ночные клубы. Ограничена продажа билетов в театрах и кинотеатрах из расчета более чем 50% от вместимости залов. Также запрещено проведение выпускных вечеров.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Крыму выявлено более 48 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 43 тыс. человек, умерли около 1,5 тыс.