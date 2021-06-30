В Удмуртии ограничили наполняемость залов театров и кино до 75%

ИЖЕВСК, 30 июня. /ТАСС/. Власти Удмуртии ввели ограничения по наполняемости залов театров и кино до 75% в связи с ростом числа заражений новой коронавирусной инфекцией. Об этом в среду сообщил ТАСС глава Удмуртии Александр Бречалов.

"Подписал изменения в распоряжение "О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции на территории Удмуртской Республики". Документ вводит ограничения по максимальному количеству зрителей при проведении массовых мероприятий, а также устанавливает максимальную заполняемость залов театров, кинотеатров и иных подобных заведений зрителями не более 75%" , - сказал он.

Согласно документу, который 30 июня был опубликован на сайте правительства региона, до особого распоряжения запрещено проведение культурных, развлекательных мероприятий на открытых площадках, в торговых центрах и так далее, если организаторы не обеспечат соблюдение всех санитарных требований. Кроме того, для таких мероприятий требуется разрешение от органа местного самоуправления муниципального образования. При этом в регионе допускается проведение культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе, исходя из расчета один человек на четыре кв. метра, за исключением мероприятий с проживанием зрителей в палатках, если не соблюдаются определенные требования.

Также, согласно распоряжению, работодателям рекомендуется перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего количества работников, чье непосредственное присутствие на рабочем месте не связано с обеспечением непрерывных технологических процессов. По словам Бречалова, при определении количества работников, подлежащих переводу на удаленную работу, не учитываются вакцинированные сотрудники.