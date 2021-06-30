Путин отметил рост мошенничества в России на 25%

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Количество мошенничеств в России значительно возросло в том числе из-за незаконного оборота персональных данных граждан. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время ежегодной прямой лини.

"К сожалению, рост преступлений подобного рода значительный. Если у нас по борьбе с тяжелыми такими общественно опасными деяниями преступными в целом ситуация складывается удовлетворительная, даже наблюдается некоторое сокращение, то по преступлениям в этой сфере, к сожалению, рост значительный - 25%", - сказал глава государства.

По его словам, первое, что создает неблагоприятный фон и способствует росту преступлений подобного рода - это незаконный оборот личных данных. "В этом направлении государство, конечно, и правоохранительные органы должны самым серьезным образом поработать", - добавил Путин.