Путин назвал чушью домыслы о сговоре мировых лидеров по поводу пандемии

"Я чего только не слышал: что ничего нет, на самом деле никакой эпидемии не существует. Я смотрю иногда на то, как люди говорят, вроде взрослые люди, образованные, не знаю откуда берут, что <…> во всем мире руководители стран сговорились. Они вообще понимают, что в мире происходит, в условиях каких противоречий живет сегодняшний мир? Взяли, собрались и сговорились - ну это же чушь!" - заявил глава государства во время ежегодной прямой линии.

Говоря об антипрививочниках, президент отметил, что таких людей много. "Всегда есть, всегда были люди, которые вообще считают, что не нужно делать никаких прививок. Таких людей много. Диссиденты прививочные. Их достаточно много и у нас в стране, и за границей. Что происходит с ними? О чем говорят специалисты? Когда вакцинация идет широким фронтом против остальных инфекций, вроде все становится нормально, и нет необходимости, люди считают, прививаться. Что прививаться? Никто и так не болеет почти что. Как только начинает снижаться до определенного порога - бам, и откуда ни возьмись появляются вспышки. И тогда все уже бегут быстрей-быстрей вакцинироваться", - отметил Путин.

Он подчеркнул, что вакцинация имеет смысл, при этом надо прислушиваться не к людям, которые мало чего в этом понимают и пользуются слухами, а к специалистам.