Свердловские власти заявили, что решат проблему с газом пенсионерки, обратившейся к Путину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Власти Свердловской области решат проблему пенсионерки из Краснотурьинска, которая обратилась на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным из-за проблем с подключением газа. Об этом сообщил в среду губернатор региона Евгений Куйвашев.

Жительница Краснотурьинска Светлана Култыгина рассказала, что к ее дому не могут провести газ, хотя рядом есть газифицированный дом мэра.

"Я сразу позвонил мэру города Александру Устинову, он сказал, что у него нет дачи. Я поручил ему и министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову немедленно разобраться в ситуации. Вопрос пенсионерки мы решим, но проблема газификации действительно актуальна для многих территорий Свердловской области", - написал Куйвашев в Instagram.

Он отметил, что власти постоянно работают над этим вопросом.