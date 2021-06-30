{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Прямая линия с президентом РФ

Губернатор Краснодарского края пообещал поднять уровень газификации до 95% к 2024 году

По словам Вениамина Кондратьева, деньги на поставку сжиженного газа жителям Туапсе выделили еще 29 июня 2021 года

КРАСНОДАР, 30 июня. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил главам районов региона, из которых поступили обращения на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, разобраться с проблемами газоснабжения, сообщил Кондратьев в своем в Telegram-канале.

На эту тему
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн
Прямая линия с Владимиром Путиным.

Во время прямой линии президента России Владимира Путина  30 июня прозвучали вопросы о проблемах газификации в регионах страны.

"Видел на экране обращения из Геленджика, Туапсе, хутора Копанского. Буквально вчера мы выделили средства, чтобы наладить поставки сжиженного газа жителям Туапсе. Но, к сожалению, проблемы, связанные с газом, для жителей целого ряда муниципалитетов до сих пор остаются актуальными. Поручил главам районов выяснить, что это за вопросы, и постараться помочь людям, найти решение. Задача - довести газификацию на Кубани до 95%", - говорится в сообщении губернатора.

Уточняется, что сейчас уровень газификации в Краснодарском крае составляет 84,5%, до конца 2023 года в регионе планируется оборудовать свыше 400 км межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, за счет чего природным газом обеспечат жителей порядка 70 тыс. домов и квартир.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПрямая линия с президентом РФКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский край
Путин: Россия прошла самый острый период пандемии гораздо мягче, чем многие страны
Читать полностью