Нидерланды разрешили вакцинацию подростков 12-17 лет препаратом Pfizer

ГААГА, 30 июня. /ТАСС/. Все подростки в Нидерландах в возрасте от 12 до 17 лет смогут вакцинироваться препаратом Comirnaty, разработанным совместно американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech. Об этом сообщил в среду в пояснительной записке парламенту исполняющий обязанности вице-премьера, министра здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов Хуго де Йонге.

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По его словам, "запись на вакцинацию всех желающих в данной возрастной группе начнется с пятницы".

Ранее вакцина Comirnaty была одобрена для использования среди подростков с 12 лет. На этом фоне специалисты сначала рекомендовали вакцинировать всех лиц 12-17 лет, находящихся в группе риска. Во вторник Совет по здравоохранению при правительстве страны пришел к выводу, что вакцинация всех представителей данной возрастной группы оправдана и целесообразна.

По словам экспертов, коронавирусная инфекция обычно протекает в мягкой форме у детей и подростков. Однако вакцинация данной группы позволит сократить распространение более заразных вариантов коронавируса среди людей других возрастов и тем самым избежать новых ограничительных мер, которые негативно отражаются и на самих детях и подростках.