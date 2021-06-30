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Путин сообщил, что Россия поставит дополнительные объемы вакцин в Донбасс

По словам президента, в ЛНР и ДНР завезли уже примерно 90 тыс. доз

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что РФ поставит дополнительные объемы антиковидных вакцин в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Такое заявление он сделал в среду в ходе ежегодной прямой линии.

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"По-моему, уже тысяч 90 доз вакцины завезено [в указанные регионы]. Дополнительный объем будет поставлен", - сказал российский лидер, отметив, что это вопрос, "требующий внимательного к нему отношения".

Российская вакцина от коронавируса поставляется в ДНР и ЛНР с января этого года. Всего были поставлены десятки тысяч доз вакцины.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПрямая линия с президентом РФПандемия COVID-19
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