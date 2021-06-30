Путин сообщил, что Россия поставит дополнительные объемы вакцин в Донбасс

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что РФ поставит дополнительные объемы антиковидных вакцин в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Такое заявление он сделал в среду в ходе ежегодной прямой линии.

Как проходила прямая линия с Владимиром Путиным в 2021 году

"По-моему, уже тысяч 90 доз вакцины завезено [в указанные регионы]. Дополнительный объем будет поставлен", - сказал российский лидер, отметив, что это вопрос, "требующий внимательного к нему отношения".

Российская вакцина от коронавируса поставляется в ДНР и ЛНР с января этого года. Всего были поставлены десятки тысяч доз вакцины.