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Пандемия COVID-19
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Медведев: число экстремистских преступлений в России выросло в 2021 году на фоне пандемии

Таких преступлений стало больше на 45%, сообщил зампред Совбеза

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Количество преступлений экстремистской направленности в России за пять месяцев 2021 года выросло на 45% на фоне пандемии. Об этом в среду заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по теме криминогенной обстановки в РФ.

"В условиях пандемии также значительную угрозу сохраняют акты экстремизма. Рост зарегистрированных преступлений такого рода за первые пять месяцев текущего года довольно значительный - почти 45%", - констатировал он.

Медведев обратился к участникам совещания и попросил их "и далее решительно бороться с пропагандой национализма, ксенофобии и насилия".

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияПандемия COVID-19
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