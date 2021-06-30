Медведев: число экстремистских преступлений в России выросло в 2021 году на фоне пандемии

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Количество преступлений экстремистской направленности в России за пять месяцев 2021 года выросло на 45% на фоне пандемии. Об этом в среду заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по теме криминогенной обстановки в РФ.

"В условиях пандемии также значительную угрозу сохраняют акты экстремизма. Рост зарегистрированных преступлений такого рода за первые пять месяцев текущего года довольно значительный - почти 45%", - констатировал он.

Медведев обратился к участникам совещания и попросил их "и далее решительно бороться с пропагандой национализма, ксенофобии и насилия".