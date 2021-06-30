Эксперт: цены на отдых на Кубани соответствуют уровням курортов и сопоставимы с Турцией

СОЧИ, 30 июня. /ТАСС/. Порядок цен на отдых на курортах Краснодарского края соответствует предложениям различного уровня сервиса и в среднем сравним с тарифами в Турции, где уже началось подорожание. Об этом заявила ТАСС президент Ассоциации отельеров Сочи Анна Нетягина.

В среду в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным Алена Масленникова из Кирова задала вопрос о высоком уровне цен на отдых на курортах в Сочи и более низком уровне сервиса по сравнению с отдыхом в Турции.

"Уровень цен на курортах Краснодарского края соответствует предложению, сравним и адекватен уровню цен в Турции. На курортах Турции фиксируют рост цен, потому что происходит рост спроса", - заявила Нетягина.

По ее словам, низкие цены на отдых в Турции, о которых наиболее часто упоминают граждане, предоставляются курортами с низким уровнем сервиса, качественный сервис в Турции также можно получить на более дорогих курортах. По ее информации, на данный момент - после объявления о введении в Краснодарском крае ограничений по заселению отдыхающих с июля и августа в связи с угрозой распространения коронавируса - в Сочи наблюдается приостановка бронирования курортов, а в Турции - рост спроса, происходит влияние рынка на ценовую политику, что приводит к росту цен на отдых на турецких курортах.

Как сообщила ТАСС председатель правления Ассоциации туриндустрии "РСТ-Юг" Наталья Косьмина, в Сочи фиксируется снижение цен на отдых, в среднем на 10%. Это связано с возобновлением сообщения с Турцией, а также с вводимыми на фоне пандемии коронавируса ограничениями.

"Туроператоры за последние несколько дней отмечали практически остановку продаж, то есть спрос упал процентов на 60-80", - сказала Косьмина, уточнив, что некоторые средства размещения опасаются провала высокого сезона. Вместе с тем, рост цен, по ее словам, фиксировался несколько раз. Это было связано с ограничением сообщения с Турцией, а также с продолжительными майскими выходными.