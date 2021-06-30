Средства на капремонт детсада поступят в Новокузнецк в течение суток

КЕМЕРОВО, 30 июня. /ТАСС/. Власти Кузбасса приняли решение капитально отремонтировать детский сад-школу №235 в Новокузнецке, на протекающую кровлю которого пожаловалась жительница города в ходе прямой линии с президентом. Средства на проведение ремонта муниципалитет получит в течение суток. Об этом сообщили в среду в официальном Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

"Сегодня в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным жительница Новокузнецка Елена Калинина задала вопрос о ситуации с ремонтом в МК ОУ "Начальная школа - детский сад № 235": там протекла крыша. Владимир Путин поручил губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву разобраться в ситуации. Сергей Цивилев принял решение полностью отремонтировать здание после обращения Елены Калининой к президенту РФ. Проектировщики уже приступили к работе, завтра утром администрации города Новокузнецка будут перечислены средства для проведения ремонта", - говорится в сообщении.

Министр образования Кузбасса Софья Балакирева также пояснила ТАСС, что сейчас в здании образовательного учреждения уже ведется ремонт крыши. Решение о его проведении было принято еще в 2020 году.

"Ремонтные работы по крыше начаты были еще до обращения <...> к президенту. Их планировали еще в прошлом году провести частично, но, когда вскрыли крышу, оказалось, что необходимо менять ее всю. Было принято решение заказать проект и полностью заменить кровлю. Работы на крыше идут, и к концу августа будут закончены", - сказала Балакирева.

В ходе прямой линии волонтер также сообщила, что, когда местные чиновники узнали об обращении Калининой, женщине стали угрожать лишением опекунства. Путин потребовал от губернатора Сергея Цивилева принять меры к чиновникам, пытавшимся запугивать обращавшихся на прямую линию. Губернатор, в свою очередь, потребовал от министра образования региона установить угрожавших женщине должностных лиц. Внутренняя проверка по данному вопросу еще ведется, собственные проверки также организованы региональным управлением СК РФ по Кемеровской области и прокуратурой Кузбасса.