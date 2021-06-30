В Крыму намерены вакцинировать от коронавируса 100% работников сферы туризма

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Власти Крыма намерены довести уровень вакцинации сотрудников сферы туризма до 100%, сообщил в среду журналистам министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Глава Крыма 22 июня поправками к указу о режиме повышенной готовности рекомендовал вакцинировать от коронавируса сотрудников предприятий сферы услуг и туризма. В курортной сфере республики задействовано в общей сложности порядка 40 тыс. человек. Более четверти всех сотрудников гостиниц, отелей и санаториев региона ранее уже привились от коронавируса централизовано.

"Мы будем сейчас усиливать работу. В рамках личных встреч и в рамках ВКС (видео-конференц-связи), которые пройдут сегодня и завтра, я думаю, что мы будем настаивать на 100-процентной вакцинации", - сказал Волченко.

Он отметил, что часть сотрудников отелей и санаториев уже вакцинировались самостоятельно, часть - переболели коронавирусом. "Они должны сдать тесты на антитела и после этого вакцинироваться. Потому что главный тренд сезона 2021 года - это безопасность", - считает Волченко.

По словам министра, вакцинирование должно пройти во всех средствах размещения туристов. "Потому что загрузка, действительно, высокая во всех регионах. Но большее внимание уделяется на данный момент Алуште и Ялте", - рассказал Волченко.

Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко ранее в среду сообщил, что в регион поступили более 350 тыс. доз вакцины, привиты первым компонентом - свыше 314 тыс. человек. Власти республики запланировали до 1 сентября вакцинировать от коронавируса более 900 тыс. человек.