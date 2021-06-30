Газ к дому обратившейся к президенту пенсионерки на Урале подведут в 2023 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Жительницу Краснотурьинска (Свердловская область) Светлану Култыгину, которая пожаловалась президенту России Владимиру Путину на то, что ее дом не подключили к системе газоснабжения, обеспечат дровами. Газ к домам на этой территории подведут в 2023 году, сообщили в департаменте информационной политики в среду.

"Строительство газопровода высокого давления предусмотрено инвестпрограммой АО "ГАЗэкс", проектно-сметная документация уже разрабатывается. Строительство начнется в 2022 году, в 2023 году на условиях софинансирования из областного бюджета будет проведена прокладка распределительных сетей. Это позволит обеспечить техническую возможность подключения домов", - объяснили в ведомстве.

В департаменте отметили, что по поручению губернатора Евгения Куйвашева глава Краснотурьинска Александр Устинов разобрался в вопросе и встретился с пенсионеркой, рассказал об этапах газификации поселка и конкретно ее дома, предложил помощь в обеспечении дровами. "Их доставят <...> 1 июля", - говорится в сообщении.

Жительница Краснотурьинска Светлана Култыгина во время прямой линии с президентом рассказала, что к ее дому не могут провести газ, хотя рядом есть газифицированный дом мэра. Губернатор Свердловской области сообщил, что проблема пенсионерки будет решена, а с главой города он созвонился, дачи у мэра нет. Также взяли ситуацию на контроль региональные прокуроры и следователи.