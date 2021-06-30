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Прямая линия с президентом РФ

Песков считает, что формат прямой линии с президентом останется востребованным и в будущем

Пресс-секретарь президента заявил, что этот формат "очень хороший" и абсолютно оправдал себя

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Формат программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" оправдал себя и будет использоваться в дальнейшем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков изданию "Подъем".

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"Формат очень хороший, абсолютно себя оправдал, и мы не сомневаемся, что в следующем году, в предстоящие годы он будет широко востребованным, потому что позволяет на большее количество вопросов отвечать президенту, большему количеству граждан задавать свои вопросы именно в том формате, который им представляется предпочтительным", - сказал он.

Песков подчеркнул, что возникшие в ходе мероприятия технические неполадки - это рабочие моменты. "Это сложнейшая система трансляций, поэтому ничего в этом страшного нет. Содержательно это никак не повлияло на прямую линию", - добавил пресс-секретарь.

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным в этом году продолжалась 3 часа 42 минуты. За это время глава государства ответил на 70 обращений граждан, которые поступили по разным каналам связи. Прямой эфир начался в 12:07 мск и завершился в 15:49 мск. Сообщения от россиян на прямую линию принимались вплоть до окончания программы. По данным телеканала "Россия-24", всего от граждан поступило 2 290 967 вопросов.

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