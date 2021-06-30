Эксперт сообщил о выявлении в России тайского и перуанского штаммов коронавируса

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Тайский и перуанский штаммы коронавируса обнаружены в России, сейчас ученые изучают их свойства, сообщил в среду заместитель генерального директора по научно-производственной деятельности ФМБА России Герман Шипулин.

"У нас сейчас коллекция, практически все варианты зловещие, которые описаны <...>: это и южноафриканский штамм, бразильский у нас есть, перуанский у нас есть штамм, мы обнаружили. Вчера мы обнаружили тайский штамм, который тоже впервые в России [выявлен], <...> мы описываем его свойства сейчас", - сказал он в эфире телеканала "Доктор".

При этом Шипулин отметил, что основные опасения и работа направлены на изучение индийского штамма коронавируса. "Перуанский, тайский и прочие штаммы - эти штаммы пока неясного значения. Мы должны за ними наблюдать, за их частотой в стране и, естественно, наблюдать за появлением новых мутаций", - заключил он.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 514 599 случаев заражения, выздоровели 5 000 393 человека, умерли 135 214. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.