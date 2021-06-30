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Прямая линия с президентом РФ
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Власти Лесосибирска объяснили, почему подтапливает городскую дорогу

Мэр города Андрей Хохряков заявил, что к подтоплению привела ошибка подрядчика

КРАСНОЯРСК, 30 июня. /ТАСС/. Подтопление дороги в поселке Боровое, входящем в состав Лесосибирска (Красноярский край) стало следствием ошибки подрядчика, воду планируется убрать в течение недели, сообщил ТАСС мэр города Андрей Хохряков.

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В среду на прямую линию президента России Владимира Путина обратилась жительница города Наталья Прокопьева, которая пожаловалась главе государства на состояние дороги. Автодорогу подтапливает, вода прибывает с каждым днем.

"Основная причина - в прошлом году подрядчик делал [реконструкцию] участка дороги <…>. Он завысил уровень переливной трубы, неправильно сделал работы", - сообщил мэр, добавив, что сейчас мэрия судится с подрядчиком.

Губернатор Александр Усс в свою очередь уточнил, что в поселке Боровое организуют временный альтернативный проезд. "На месте подтопления идут работы по отводу воды. После этого подрядчик будет переделывать некачественную работу. Для жителей в настоящий момент организован временный альтернативный проезд. Легковой транспорт может заезжать с южной стороны, это временный вариант на период проведения работ", - сообщил губернатор.

После того как, вода будет убрана с дороги, власти планируют заняться перепроектировкой этого участка. Также усугубило ситуацию поднятие грунтовых вод из-за высокого уровня воды в Енисее.

Путин на прямой линии не исключил, что на ремонт дороги могут быть выделены федеральные средства. Ранее сообщалось, что прокуратура края начала проверку по факту возможных нарушений при ремонте автодороги.

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