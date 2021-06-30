Песков сообщил, что Путин работает над новой исторической статьей

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Место для публикации новой исторической статьи президента России Владимира Путина пока не определено, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Он [Путин] работает над статьей. Место публикации пока не определили", - сказал представитель Кремля.

В среду во время прямой линии Путин заявил, что напишет отдельную аналитическую статью по истории русского народа и в том числе его связи с Украиной, в которой изложит свое отношение к этому вопросу. Глава государства выразил надежду, что со статьей ознакомятся жители как России, так и Украины.