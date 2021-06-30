Степаненко обжаловала решение суда о разделе имущества с Петросяном

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Артистка Елена Степаненко обжаловала решение суда о разделе совместно нажитого имущества в рамках бракоразводного процесса с Евгением Петросяном в Хамовническом суде Москвы, сообщили ТАСС в суде.

"В суд поступила апелляционная жалоба Степаненко на решение Хамовнического районного суда Москвы от 10 июня 2021 года", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь адвокат Петросяна Сергей Жорин сообщил ТАСС, что с жалобой пока не ознакомился. "После того, как мы получим жалобу, станет понятно, что конкретно не устроило Степаненко в разделе имущества", - сказал юрист. По его словам, изначальные требования экс-супруги "были весьма завышены и не соответствовали закону". "То, что Степаненко останется недовольной решением суда и подаст апелляционную жалобу, мы не сомневались", - добавил он.

Комментариями представителя Степаненко ТАСС пока не располагает.

16 ноября 2018 года суд официально расторг брак Петросяна и Степаненко. Как уточнял ТАСС знакомый с постановлением Хамовнического суда источник, имущество артистов было разделено поровну. В начале бракоразводного процесса сообщалось, что Степаненко просит суд взыскать половину имущества, которое оценивается в 1,5 млрд рублей.