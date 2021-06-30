Власти Подмосковья надеются, что в июле будет привито около 2 млн жителей региона

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. До 2 млн жителей Подмосковья будут привиты от коронавируса в июле, если сохранится текущий темп вакцинации. Об этом заявил в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия-24".

Воробьев уточнил, что вакцинация в регионе идет очень активно. По его данным, на сегодняшний день первый компонент препаратов получили 53 тыс. человек, около 90 тыс. жителей Подмосковья записались на вакцинацию.

"Если такими темпами мы будем дальше делать вакцинацию, то в июле мы привьем 1,5-2 млн человек, - сказал он. - Это будет очень важно и здорово для того, чтобы в сентябре спокойно пойти в школу детям и в институты, и вообще зажить нормальной жизнью".

Губернатор подчеркнул, что в регионе между населением и властью наладился диалог по вопросу вакцинации, и поблагодарил жителей за понимание.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 181,9 млн человек, более 3,9 млн умерли. В Подмосковье, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки зарегистрировано 2 583 случаев заражения, выздоровели 1 723 человека, умерли 17.