Валаамских монахов не будут выселять из обители за отказ от вакцинации от коронавируса

ТАСС, 30 июня. Заместитель управляющего делами Московской патриархии Русской православной церкви епископ Савва (Тутунов) опроверг информацию о проведении обязательной вакцинации от коронавируса для всей братии обители Спасо-Преображенского Валаамского монастыря.

Ранее сообщалось, что в монастыре будет проводиться обязательная вакцинация монахов.

"Что касается Валаама. К сегодняшнему дню здесь снята тема понуждения. Владыка Панкратий старается по-отечески увещевать братию. Ни о каком "выселении" по причине невакцинации не может быть речи", - написал епископ в телеграм-канале в среду.

При этом епископ высказался за вакцинацию духовенства, подчеркнув, что делать прививки следует только после осмотра врачом.

Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь расположен в северо-западной части Ладожского озера на южном берегу острова Валаам в Сортавальском районе Карелии. Основателями монастыря считаются преподобные иноки из Византии Сергий и Герман, мощи которых хранятся в главном соборе обители. В 1990 году монастырь получил статус ставропигиального, то есть непосредственно подчиняющегося Патриарху Московскому и всея Руси.