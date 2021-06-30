Глава Калмыкии начнет проводить прямые линии с жителями региона

ЭЛИСТА, 30 июня. ТАСС/. Глава Калмыкии Бату Хасиков начнет проводить прямые линии с населением, сообщил руководитель региона в своем аккаунте в Instagram.

Аналогичную готовность после прямой линии с Путиным, где от главы государства прозвучало такое предложение, уже выразили губернаторы Санкт-Петербурга Александр Беглов и Астраханской области Игорь Бабушкин.

"Прямая линия с президентом России - это уникальный формат открытого общения руководителя государства с жителями, который едва ли способны повторить нынешние первые лица ведущих держав. Наш президент задает очень высокую планку для руководителей всех уровней. Владимир Владимирович рекомендовал руководителям регионов провести прямую линию. Считаю, что это будет актуально и для Калмыкии. Готов провести прямой эфир", - написал Хасиков.

Вопросов по республике в этом году не прозвучало, но все поднятые в ходе эфира темы будут проанализированы и проработаны с правительством региона и ЦУРом, который помогает властям быть всегда в курсе того, что волнует земляков, добавил он.

Ежегодная прямая линия с президентом РФ состоялась в среду в 19 раз, за 3 часа и 42 минуты Владимир Путин ответил на 68 вопросов.