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В Японии более 20 тыс. человек предписали эвакуироваться из-за ливней

Проливные дожди в Сидзуоке могут сохраниться как минимум до конца этой недели

ТОКИО, 1 июля. /ТАСС/. Власти префектуры Сидзуока в центральной части Японии направили предписание об эвакуации около 20,6 тыс. жителей города Симода на побережье Тихого океана в связи с угрозой схождения оползней из-за охвативших этот район сильных ливней. Об этом в четверг сообщил телеканал NHK.

Ожидается, что проливные дожди в Сидзуоке сохранятся как минимум до конца этой недели.

В Японии с июня продолжается сезон дождей, фронт осадков постепенно движется с юга на север страны. Так, 15 июня предписание эвакуироваться из-за ливней получили порядка 15 тыс. жителей южной префектуры Окинава.

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