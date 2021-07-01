В Японии более 20 тыс. человек предписали эвакуироваться из-за ливней

ТОКИО, 1 июля. /ТАСС/. Власти префектуры Сидзуока в центральной части Японии направили предписание об эвакуации около 20,6 тыс. жителей города Симода на побережье Тихого океана в связи с угрозой схождения оползней из-за охвативших этот район сильных ливней. Об этом в четверг сообщил телеканал NHK.

Ожидается, что проливные дожди в Сидзуоке сохранятся как минимум до конца этой недели.

В Японии с июня продолжается сезон дождей, фронт осадков постепенно движется с юга на север страны. Так, 15 июня предписание эвакуироваться из-за ливней получили порядка 15 тыс. жителей южной префектуры Окинава.