В ГИБДД призвали сократить смертность на дорогах до 4 человек на 100 тыс. к 2030 году

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Смертность на дорогах России к 2030 году, благодаря средствам контроля и автоматизации, должна быть сокращена до четырех человек на 100 тыс. населения. Об этом сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.

"За многие годы использования камер фиксации, не только у нас в стране, но и за рубежом, появился положительный результат. Во многих европейских государствах смертность сократилась до 4 человек на 100 тыс. населения. Наша страна взяла на себя обязательства прийти к такому результату к 2030 году", - сказал он в эфире радио "Милицейская волна".

Черников добавил, что в настоящее время развивается очень много интеллектуальных систем обеспечения безопасности. В частности, компьютер в автомобиле уже может ориентироваться по полосам, предупреждая водителя об опасности и предпринимая меры по предотвращению ДТП. "Эти высокоавтоматизированные системы будут очень кстати для минимизации ДТП. Чем выше будет автоматизация, тем ближе будет нулевой показатель смертности", - отметил он.

По словам главы Госавтоинспекции, за последние 10 лет смертность на дорогах сократилась почти в два раза. За последние пять лет ежегодно происходило сокращение погибших в ДТП примерно на тысячу человек. "Я уверен, что в первую очередь население должно понимать и осознавать, что автомобиль - это источник повышенной опасности. Управляя им, надо отвечать не только за себя и пассажиров, но и за всех окружающих. Движение должно быть без агрессии, четко выстроенное в системе потока. Только правильное мышление позволит дойти до показателей нулевой смертности", - подчеркнул он.