Врачи-анестезиологи прибыли в Бурятию из разных регионов РФ для помощи в борьбе с COVID-19

УЛАН-УДЭ, 1 июля. /ТАСС/. Врачи-анестезиологи из разных регионов РФ прибыли в Бурятию для помощи в лечении больных с COVID-19. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе республиканского Минздрава.

Ранее власти Бурятии запросили у Минздрава РФ помощь - в медучреждениях региона из-за резкого роста количества пациентов с COVID-19 сложился дефицит врачей-анестезиологов и инфекционистов.

"По просьбе Минздрава Бурятии и по распоряжению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в Бурятию прибыли трое врачей анестезиологов-реаниматологов из разных регионов России для оказания практической помощи в борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Медики пробудут в регионе до 7 июля. Это врачи очень востребованных в настоящее время специальностей", - сообщили в министерстве.

Евгений Кузнецов, врач анестезиолог-реаниматолог ФГБУ "Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования" Министерства здравоохранения России (г. Чебоксары), начал работу в больнице скорой медицинской помощи им. В. В. Ангапова. Ольга Сытик, врач анестезиолог-реаниматолог медицинского радиологического научного центра им. А. Ф. Цыба (филиал в Калужской области, г. Обнинск), приехала на помощь в городскую больницу № 4 в Улан-Удэ. Врач анестезиолог-реаниматолог московского научно-исследовательского онкологического института им. Герцена Магомед-Эмме Сугаитов помогает коллегам в республиканской клинической инфекционной больнице. Ранее в Бурятию для оказания помощи из Калмыкии приехали два врача-анестезиолога и две медсестры, имеющие также опыт работы в ковидных стационарах.

Всего в Бурятии в так называемые ковидные госпитали - медучреждения, переоборудованные полностью под больных с COVID-19, мобилизованы 2,5 тыс. медработников, в том числе из первичного звена здравоохранения и стоматологических клиник. Привлечены медики из частных медучреждений. Помощь оказывают студенты Мединститута Бурятского госуниверситета: 162 старшекурсника вуза заменили врачей в поликлиниках, в службе скорой медпомощи.

Коронавирус в Бурятии

Всего в республике зарегистрировали 44 903 случая инфицирования коронавирусом, из них 325 - за последние сутки. В стационарах получают лечение 3 224 пациента с новой коронавирусной инфекцией, занятость коечного фонда составляет 91,6%. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 19 229 человек.

Умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией - 1 242 человека, из них 23 - за последние сутки.

В республику поступило 218 050 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привиты 183 655 человек, завершили вакцинацию 135 710 человек. "В регионе планируется привить 431 580 человек до наступления осени, чтобы у жителей республики выработался иммунитет к сезону заболеваемости ОРВИ", - добавили в Минздраве Бурятии.