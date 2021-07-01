Север байкальского острова Ольхон закрыли для посещения из-за размытых дорог

ИРКУТСК, 1 июля. /ТАСС/. Север байкальского острова Ольхон, где проходят туристические маршруты, в четверг закрыли для посещения на неопределенный срок из-за размытых дождями дорог. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

"Север острова Ольхон Прибайкальского национального парка закрыт к посещению на неопределенный срок, по южному маршруту острова ограничено движение автомобилей, допустимо передвижение только пешком или на велосипеде. <...> Необходимость введения ограничений связана с состоянием грунтовых дорог Ольхона, которые из-за продолжительных дождей стали небезопасными для передвижения", - говорится в сообщении.

Запрет на движение транспорта введен для того, чтобы машины не застревали на размытых дорогах и чтобы водители не объезжали затопленные участки по обочинам и нетронутому травяному покрову, так как это неблагоприятно сказывается на состоянии почв и растительности нацпарка.

В пресс-службе ФГБУ ТАСС пояснили, что выдача разрешений на посещение севера Ольхона приостановлена, однако, если туристы все равно выйдут на турмаршруты, их остановят на контрольно-пропускном пункте по дороге на мыс Хобой. В южной части острова оперативные группы будут следить за тем, что автомобили не ездили.

По предварительному прогнозу, дожди на Ольхоне продолжатся еще три дня. После этого не менее двух суток потребуется, чтобы дороги стали пригодны для проезда.