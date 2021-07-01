В Приморье новое министерство займется профподготовкой кадров и занятостью

ВЛАДИВОСТОК, 1 июля. /ТАСС/. Новое министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края начало работать в регионе с четверга, его задача - создать условия для более эффективной подготовки кадров под запросы реального сектора экономики, сообщила пресс-служба правительства региона.

"С 1 июля в регионе начал работу новый орган исполнительной власти - министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края. Возглавит ведомство Сергей Дубовицкий. <...> Финансирование работы нового ведомства предусмотрено бюджетом и не требует дополнительных средств", - говорится в сообщении.

Председатель правительства Приморья Вера Щербина, которую цитирует пресс-служба, уточнила, что министерство создано за счет финансовых ресурсов двух структурных подразделений уже действующих министерств региона: министерства образования и министерства труда и социальной политики, штатные единицы которых переведены в новую структуру. Через месяц глава нового ведомства представит стратегию развития "2025-2030", план того, что будет происходить в ближайшие годы. Это позволит учитывать предложения министерства и направлять финансы под конкретные проекты.

"Важный аспект - вопрос связки учебного процесса с запросом работодателя, чтобы мы выпускали специалистов с пониманием того, где они могут найти свое призвание, потенциальное рабочее место. Мы, конечно же, понимаем, что у нас много проблем в сфере, и, к сожалению, долгие годы ими не занимались детально. Сейчас же мы сталкиваемся с новыми вызовами, целями, нехваткой кадров в различных сферах. Важно ребят обучить, создать условия для их закрепления в регионе", - приводятся в сообщении слова председателя краевого правительства.