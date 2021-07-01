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Памфилова сообщила, что свыше 30% сотрудников избиркомов привились от коронавируса

Председатель Центризбиркома уточнила, что также довольно много региональных комиссий, "кто перевалил за 50% вакцинированных"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что на данный момент более 30% сотрудников избирательных комиссий по всей стране вакцинировались от коронавируса.

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"У нас сейчас, если в целом уже, свыше 30% вакцинированных. Хочу поблагодарить Ингушетию, Чечню, Белгородскую область. Московская область уже приближается к 70% вакцинированных", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

По ее словам, также "довольно много региональных комиссий, кто перевалил за 50% вакцинированных".

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Теги
РоссияПамфилова, Элла АлександровнаПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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