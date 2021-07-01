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Пандемия COVID-19
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В Москве выявили 7 597 случаев заражения коронавирусом за сутки

Днем ранее в городе было зафиксировано 5 823 случая
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 7 597 против 5 823 днем ранее, до 1 365 812. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,56%.

За сутки в Москве зарегистрировали 108 смертей из-за коронавируса (против 117 днем ранее), их общее число выросло до 22 556, следует из сообщения штаба.

После выздоровления выписали 5 934 пациента за сутки, за все время выздоровели 1 164 653. В настоящее время в столице продолжают лечение 178 603 человека.

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