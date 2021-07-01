ПФР принял уже почти 90 тыс. заявлений на выплаты для беременных и родителей-одиночек

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Пенсионный фонд РФ принял уже почти 90 тыс. заявлений на новые выплаты для нуждающихся беременных и одиноких родителей. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Минтруда России.

"На портале госуслуг и в отделениях пенсионного фонда стартовал прием заявлений на пособия для беременных женщин и одиноких родителей. По состоянию на 10 утра по московскому времени, было принято более 17 тыс. заявлений от будущих мам и свыше 70 тыс. заявлений от одиноких родителей. Пособия назначаются семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума с учетом комплексной оценки нуждаемости", - рассказали в министерстве.

В мае президент РФ Владимир Путин подписал закон о новых мерах поддержки неполных семьей с детьми и беременных женщин. На эти меры правительство выделило из резервного фонда 46,6 млрд рублей в 2021 году. Оформить пособия можно через портал госуслуг или в территориальных отделениях Пенсионного фонда России.

До конца года более 1 млн неполных семей будут получать новое пособие. Как отмечали в Министерстве труда и социальной защиты РФ, для одиноких родителей с детьми в возрасте от восьми лет до достижения 17 лет пособие будет выплачиваться в случае, если доход на ребенка в семье составляет меньше одного прожиточного минимума, установленного на ребенка в регионе.

Назначение выплаты будет происходить по адресному подходу с учетом всех доходов и имущества, которым владеет семья. Новые пособия по беременности начнут получать более 400 тыс. женщин, которые находятся в трудной материальной ситуации. Для назначения пособия женщина должна встать на учет в медицинскую организацию в срок до 12 недель, а также обратиться за пособием в течение месяца после постановки на учет. Размер выплаты составит половину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе.