ВОЗ заявила о росте чила заболевших в Европе из-за отмены ограничений

СТОКГОЛЬМ, 1 июля. /ТАСС/. Европейское бюро ВОЗ два месяца подряд наблюдало снижение числа заразившихся коронавирусом, а также госпитализаций и смертей, вызванных заболеванием. Но этот период закончился, сообщил в четверг директор Европейского бюро всемирной организации Ханс Клюге на брифинге в Копенгагене, который транслировался в Facebook.

"Десятинедельное снижение числа случаев COVID-19 в 53 странах Европейского региона ВОЗ подошло к концу. На прошлой неделе количество заболевших выросло на 10% из-за более широкого общения, поездок, собраний и ослабления социальных ограничений. Это происходит в контексте быстро меняющейся ситуации: новый вызывающий беспокойство вариант - штамм "Дельта" - и в регионе, где, несмотря на огромные усилия государств-членов, миллионы людей остаются непривитыми", - отметил он.

По его словам, "Дельта" очень быстро обгоняет "Альфу" и уже приводит к увеличению госпитализаций и смертей. "К августу в Европейском регионе ВОЗ "Дельта" будет доминировать, но к августу регион не будет полностью вакцинирован (63% людей все еще ждут своего первого прививки). А в августе Европейский регион ВОЗ по-прежнему будет в основном свободным от ограничений, поскольку увеличится количество поездок и собраний", - продолжил Клюге.

Глава бюро подчеркнул, что нельзя забывать о необходимости следовать правилам и сделать прививку. "Задержки с вакцинацией уносят жизни, и чем медленнее мы вакцинируем, тем больше вариантов появится. Мы видим, что во многих странах дела идут хорошо, но правда в том, что средний охват вакцинацией в регионе составляет всего 24%, и, что еще более важно, половина наших пожилых людей и 40% наших медицинских работников все еще не защищены. Это недопустимо, и это далеко от рекомендуемых 80% охвата взрослого населения", - сказал он.

Клюге подчеркнул, что ситуация ближайшие недели и месяцы покажет, смогут ли школы открыть свои двери для детей. "Это зависит от наших решений и действий отдельных лиц, сообществ и правительств, которые мы будем принимать сейчас и в предстоящие недели", - подытожил он.