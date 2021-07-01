В ДНР ожидают поступления российской вакцины от коронавируса в ближайшие недели

ДОНЕЦК, 1 июля. /ТАСС/. Поступление новой партии российской вакцины от коронавируса ожидается в Донецкой народной республике (ДНР) в ближайшее время. Об этом в четверг заявил глава республики Денис Пушилин.

"В ближайшие несколько недель, может быть, раньше. Здесь уже теперь остался вопрос логистики, до вчерашней прямой линии [президента России Владимира Путина] было препятствий больше", - цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.

В среду в ходе ежегодной прямой линии Путин сообщил, что РФ поставит дополнительные объемы антиковидных вакцин в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ДНР). Президент России также отметил, что это вопрос, "требующий внимательного к нему отношения".

С 1 февраля 2021 года в ДНР и ЛНР началась вакцинация от коронавирусной инфекции российским препаратом "Спутник V". Всего были поставлены десятки тысяч доз вакцины.