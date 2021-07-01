Приехавшие на Кубань туристы смогут сдать ПЦР-тест на COVID-19 на территории отелей

КРАСНОДАР, 1 июля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края достигли договоренностей с отелями, гостиницами и пансионатами об оборудовании на их территории пунктов сдачи ПЦР-тестов для пребывающих на отдых гостей, которые не смогли сдать тесты у себя дома, сообщил в ходе очередной сессии законодательного собрания региона в четверг губернатор Вениамин Кондратьев.

С 1 июля на Кубани начали действовать ограничения по заселению гостей в гостиницы и отели. Эксперты отрасли заявляли, что со сроком действия необходимых при заселении ПЦР-тестов может возникнуть проблема, у гостей, пребывающих в край с отдаленных территорий России, например, на личном транспорте, за время в пути срок действия тестов может истечь.

"Пункты, где можно сдать ПЦР-тест [оборудуют] прям в санатории, гостинице, отеле, пансионате. По каким-то причинам отдыхающий гость не может сдать тест у себя дома, пожалуйста, при размещении он может это сделать. Он будет находиться в комнате <...> до тех пор, пока не придет ответ какой-то по ПЦР. <...> [Если] отрицательный - тогда он сможет выйти из своего номера. Условия готовы создавать", - сказал Кондратьев.

В регионе режим повышенной готовности был продлен до 1 октября. В соответствии с постановлением губернатора региона с 1 июля гостиницы и отели Кубани будут заселять гостей только при наличии отрицательных ПЦР-тестов или сертификата о вакцинации от коронавируса, с 1 августа - только вакцинированных туристов, тем, кому вакцинация противопоказана по медицинским показаниям, необходимо будет иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, полученный не более чем за три календарных дня до предъявления. Предъявление ПЦР-тестов не требуется на детей в возрасте до шести лет.

Также гостиницы и отели Кубани смогут заселять гостей, имеющих медицинский документ о перенесенном заболевании коронавирусом или сертификат из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг при условии, что с момента выздоровления до заселения прошло не более полугода, для данной категории граждан ПЦР-тест и сертификат о вакцинации не требуются.

Ранее губернатор Краснодарского края заявлял, что курорты региона в 2021 году на 90% забронированы.