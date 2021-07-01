КС разрешил клиентам банков подтверждать место жительства иным способом, кроме регистрации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Клиент банка имеет право при подаче заявления на открытие счета или карты подтвердить свое место жительства не только регистрацией, но и другим способом, а в случае возникновения разногласий законность такого способа должен определить суд. Об этом говорится в постановлении Конституционного суда (КС).

"Признать абзац 2 подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" не противоречащим Конституции РФ, <…> он не исключает открытия расчетного банковского счета и выдачи дебетовой банковской карты гражданину при подтверждении им места жительства или места пребывания на территории РФ иным, помимо регистрации, способом, достаточность которого, равно как объективность и уважительность причин ее отсутствия при возникновении спора гражданина с банком, оценивается и разрешается судом", - говорится в постановлении.

В документе также отмечается, что само по себе требование банка у гражданина при открытии счета сообщить ему место регистрации или проживания не может считаться нарушающим конституционные права. Также в КС считают, что это требование можно считать дополнительным стимулом "для гражданина, желающего воспользоваться банковскими услугами, к выполнению возложенной на него законодательством обязанности регистрироваться по месту жительства".

При этом в КС указали, что согласно российской судебной практике, регистрация по месту жительства или временного пребывания не является единственной возможностью подтвердить местонахождение человека. Поэтому гражданин, который по уважительной причине не имеет регистрации и получил отказ от банка на обслуживание, имеет право оспорить это в суде. Суд при этом, как отметили в КС, обязан не формально подойти к разрешению спора, а изучить обстоятельства, по которым у истца отсутствует регистрация.

В документе КС также отметил, что федеральные законодательные власти могут уточнить порядок проведения идентификации клиента банка в случае отсутствия у него регистрации, а также прописать в законе порядок распределения расходов на суд между банком и клиентом в случае, если вопрос будет разрешаться там.

История жалобы

Постановление вынесено после жалобы Николая Гришина, который пытался открыть счет в Сбербанке в Саратовской области, однако ему отказали в обслуживании, так как он не имел регистрации в регионе. Как уточняется в постановлении КС, Гришин не был в принципе зарегистрирован на территории России.

Банк мотивировал свой отказ законом о противодействии отмыванию денег и терроризму, который обязывает финансовые учреждения узнавать регистрацию. Гришин же посчитал, что это приносит ему убытки и пытался оспорить отказ в суде, однако получил отказ, а затем пожаловался в КС, так как счел это нарушением конституционных прав.

КС указал, что Гришин не рассказал банку о своем месте жительства при обращении, а также еще в суде общей юрисдикции заявлял, что не намерен вставать на регистрационный учет, поэтому его дело не подлежит пересмотру с учетом данного постановления. Однако он имеет право заново обратиться в банк на основании разъяснений Конституционного суда.