В Дагестане учредили премию для выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов

МАХАЧКАЛА, 1 июля. /ТАСС/. Премию в размере 100 тыс. рублей выпускникам школ, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов, учредили в Дагестане, сообщил в четверг врио главы республики Сергей Меликов на встрече с выпускниками школ, сдавшими ЕГЭ на 100 баллов, победителями и призерами крупных всероссийских олимпиад и федеральных образовательных проектов.

"Нами уже принято решение учредить специальные премии для ребят, которые своим трудом и талантом добиваются замечательных результатов, а также для их наставников. В частности, по 100 тыс. рублей получат призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Премию в размере 100 тыс. рублей получат и выпускники, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов. Мы верим, что у вас все сложится на большом жизненном и профессиональном пути. И очень хотим, чтобы ваш потенциал был востребован, в первую очередь, в Дагестане", - сказал Меликов.

Как сообщила ТАСС пресс-служба главы Дагестана, согласно постановлению правительства республики, также премии учредили для представителей региона, завоевавших победу в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в размере 150 тыс. рублей за каждое звание победителя, а также подготовившим их педагогам и тренерам - также в размере 150 тыс. рублей. Призеры Всероссийской олимпиады школьников и их наставники получат по 100 тыс. рублей. Уточняется, что премии выплатят за счет средств республиканского бюджета.

По данным министерства образования и науки республики, по итогам ЕГЭ в этом году 100 баллов получили 49 человек. "Выпускникам еще предстоит сдать экзамены по трем предметам, есть резервные дни, надеемся что цифры увеличатся", - сказали в министерстве.