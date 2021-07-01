Путин подписал закон о блокировке сайтов со сведениями о лицах, находящихся под госзащитой

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на распространение персональных данных лиц под государственной защитой, в том числе силовиков и судей, и возможности блокировки сайтов с такими сведениями. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Ранее законодательство запрещало "выдачу находящихся у оператора сведений о личности защищаемых лиц (о персональных данных) и об их имуществе", под оператором подразумеваются госорганы, а также юридические и физические лица, занимающиеся обработкой персональных данных. Теперь запрет может налагаться и на "распространение информации, содержащей сведения о защищаемых лицах (о персональных данных)", исключение составят лишь данные, получаемые в установленном порядке в связи с уголовным производством.

Роскомнадзор сможет блокировать ресурсы с такой информацией. Основанием для включения в Единый реестр запрещенных сайтов станет наличие сведений о лицах под госзащитой, которым обеспечивается конфиденциальность.

Госзащита сегодня предоставляется судьям, прокурорам, сотрудникам ФСБ и СК России, уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, МВД, определенным военнослужащим Росгвардии, Минобороны и Службы внешней разведки (СВР) России. Перечень лиц, к которым применяется такая мера безопасности, как обеспечение конфиденциальности, определяется руководителем соответствующего органа.

Закон включает в перечень лиц, которым положена госзащита, всех сотрудников МВД, Росгвардии, Минобороны и СВР. Ранее защита предоставлялась лишь тем сотрудникам, кто был задействован в оперативно-разыскной и следственной деятельности, в охране общественного порядка и исполнении судебных приговоров, либо тем, кто непосредственно участвовал в борьбе с вооруженной преступностью или терроризмом, а также в спецоперациях.

Госзащита будет предоставляться уже уволенным со службы в МВД, Росгвардии, ФСБ и органах госохраны при условии "сохраняющейся угрозы посягательства на жизнь, здоровье и имущество". Устанавливается, что к их охране может привлекаться Росгвардия.