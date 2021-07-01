Технологию производства "Эпиваккороны-Н" могут передать зарубежным партнерам

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Обновленную технологию, которую будут использовать при производстве вакцины "Эпиваккорона-Н", ее разработчики готовы передать не только потенциальным партнерам в РФ, но и зарубежным коллегам. Об этом они сообщили " Комсомольской правде ".

"Обновленная технология, которая будет использоваться при производстве вакцины "Эпиваккорона-Н", исключительно удобна для масштабирования, и мы готовы передать ее не только потенциальным индустриальным партнерам в России, но и зарубежным коллегам", - сообщили разработчики.

По их словам, "Эпиваккорона-Н" - это ответ на возрастающий спрос и потребность в средствах профилактики коронавируса. Эта вакцина имеет технологические особенности производства, которые позволят легче наладить более массовый выпуск. Они отметили, что "Эпиваккорона-Н" также подходит для ревакцинации. Вакцину будут производить все организации, указанные в инструкции к препарату "Эпиваккорона": ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, АО "Вектор-биальгам" и компания "Герофарм". Потребительские свойства новой вакцины по сравнению с "Эпиваккороной" останутся прежними, поскольку состав вакцины преимущественно не менялся.

Ранее гендиректор создавшего вакцину Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов сообщал об отсутствии принципиальных отличий "Эпиваккороны-Н" от более ранней "Эпиваккороны". По его словам, вакцины различаются по технологическим особенностям производства, что стало основной причиной необходимости проведения новых клинических исследований для решения производственных задач, требующих небольших изменений.

"Эпиваккорона" стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Это произошло 14 октября 2020 года. Примерно через месяц разработчики получили разрешение на проведение пострегистрационных исследований, в том числе среди пожилых людей.