Власти Кубани уверены, что антиковидные ограничения не нанесут крупных убытков туротрасли

КРАСНОДАР, 1 июля. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уверен, что отдыхающие оценят необходимость вакцинации и ограничения по приему туристов на курортах не нанесут крупных убытков туристической отрасли. Такое мнение глава региона выразил в ходе очередной сессии Законодательного собрания в четверг.

С 1 июля на Кубани начали действовать ограничения по заселению гостей в гостиницы и отели. Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что россияне, по предварительной оценке, аннулировали около 30% бронирований на июль и более 70% на август в Краснодарском крае из-за анонсированных властями региона ограничений, связанных с пандемией. В ассоциации, отметили, что в результате туристский бизнес региона может понести большие потери.

"Ситуация в крае с точки зрения эпидобстановки не простая, очаги нам не нужны. <...> С 1 августа должна быть справка о том, что ты вакцинирован: 40 дней точно хватит, даже если ты купил путевки, может, за полгода <...>. Туроператоры - я с уважением к ним отношусь - говорят, что отрасль может понести убытки, я не допускаю, что она может понести убытки: люди взвесят и оценят то, что никаких сверхъестественных требований мы не выдвигаем, а вакцинироваться необходимо, это национальная стратегия коллективного иммунитета", - сказал Кондратьев.

Он добавил, что соблюдение данных требований позволит сохранить работу санаторно-курортной отрасли в регионе в условиях пандемии коронавируса и не допустить крупных потерь, которые могли бы наступить при введении локдаунов, подобных тем, что были в 2020 году.

В пресс-службе администрации края ТАСС пояснили, что снижения турпотока в регион после объявления о введении ограничений не фиксируют.

По данным оперативного штаба региона, по состоянию на четверг за сутки в крае выявили 190 случаев заражения коронавирусом, всего за время пандемии подтверждено 52 036 случаев коронавируса, из них 45 445 человек выздоровели и выписаны из больниц, 3 440 пациентов умерли, в тяжелом состоянии на ИВЛ сейчас остаются 64 пациента, на ЭКМО - четыре.

Об ограничениях на Кубани

В регионе режим повышенной готовности был продлен до 1 октября. С 1 июля гостиницы и отели Кубани будут заселять гостей только при наличии отрицательных ПЦР-тестов или сертификата о вакцинации от коронавируса, с 1 августа - только вакцинированных туристов, тем, кому вакцинация противопоказана по медицинским показаниям, необходимо будет иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, полученный не более чем за три календарных дня до предъявления. Не требуется предъявление ПЦР-тестов на детей в возрасте до шести лет.

Также гостиницы и отели Кубани смогут заселять гостей, имеющих медицинский документ о перенесенном заболевании коронавирусом или сертификат из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг, при условии, что с момента выздоровления до заселения прошло не более полугода, для данной категории граждан ПЦР-тест и сертификат о вакцинации не требуются.