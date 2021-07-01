Власти перенесли ограничение на вход в рестораны Башкирии без вакцины

УФА, 1 июля. /ТАСС/. Ограничение на посещение ресторанов с количеством посадочных мест более 50 в Башкирии перенесли еще на неделю по просьбе рестораторов, сообщил в четверг журналистам глава региона Радий Хабиров.

"Ограничения, которые должны были начать действовать с 5 июля, переносятся еще на неделю. Мы встречались с рестораторами, они очень об этом просили для оптимизации всех процессов", - сообщил Хабиров.

Изначально ограничения на посещение заведений общепита должны были вступить в силу с 29 июня, потом их отложили на неделю из-за отсутствия достаточного количества комплектов вакцины.

По данным регионального оперштаба, по состоянию на 1 июля в регионе подтвердились 41 510 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил158 человек. За сутки от последствий заражения инфекцией умерли четыре человека, всего количество случаев смерти составило 599.