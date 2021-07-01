Путин подписал закон об отмене федерального штрафа за безбилетный проезд

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который исключает из Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) статью, предусматривающую ответственность за безбилетный проезд. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, утратившими силу признаются статьи 11.18 ("Безбилетный проезд") и 11.19 ("Нарушение правил провоза ручной клади, багажа и грузобагажа").

Как следует из сопроводительных документов к закону, его принятие обусловлено тем, что 7 марта вступили в силу поправки в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, которые наделили субъекты РФ полномочиями по определению порядка подтверждения пассажирами оплаты проезда, провоза ручной клади и подтверждения права бесплатного, льготного поезда. Регионы также получили право вводить штрафы в своих КоАП.