В Свердловской области открылся центр мониторинга передвижения транспорта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Центр мониторинга передвижения транспорта начал работу в управлении ГИБДД по Свердловской области. Открытие центра поможет выявлять угнанные автомобили и также водителей, которые лишены права управлять машиной, сообщил в четверг журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

"Приоритетным направлением <...> является поиск транспортных средств, скрывшихся с мест дорожных аварий, угнанных машин или тех, на которых были совершены преступления. Кроме того, специалисты центра с использованием современного оборудования смогут осуществлять поиск водителей, лишенных права управления и разыскивать граждан, имеющих задолженности по исполнительным производствам", - сказал Горелых.

По его словам, на данный момент в центр стекается информация с 306 точек по всей области, в том числе в Екатеринбурге находится 106 точек, однако к 1 августа их число вырастет до 150. "Все они обеспечены видеокамерами с хорошими техническими характеристиками, что позволит полицейским более оперативно реагировать на изменения общественного порядка и дорожной обстановки по всей территории региона, в том числе на федеральных дорогах по направлению в Пермь, Тюмень, Челябинск и Курган. В дополнение к установленным комплексам фото- и видеофиксации будет проведена интеграция с уже действующими системами аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Первоуральска", - добавил Горелых.

Наряды ГИБДД будут получать от сотрудников центра данные о нахождении машин с предполагаемыми нарушителями, а затем останавливать водителей. Также открытие центра поможет в борьбе с недобросовестными водителями, которые заклеивают госномера, снимают транспортные средства с регистрационного учета, но продолжают ездить на них, либо используют иностранные номера без оснований.

"Безусловно, качество государственного надзора за участниками дорожного движения по соблюдению ими законодательства в рамках ПДД значительно улучшится. Реализуя свои полномочия, сотрудники ГИБДД будут проводить адресную работу, не отвлекая от дорожной обстановки законопослушных граждан", - сказал журналистам замначальника ГУ МВД по Свердловской области Сергей Ремезков.